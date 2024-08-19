«Ну я же не дурочка»: Анна Семенович рассказала о скорой свадьбе с женатым мужчиной

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович откровенно рассказала о готовности выйти замуж за своего женатого избранника по имени Денис. Певица не стала скрывать, что с нетерпением ждет от мужчины предложения руки и сердца.

«Когда мы познакомились с моим молодым человеком, его зовут Денис, это было около полутора лет тому назад, он не жил уже со своей супругой. У них идет бракоразводный процесс, в Европе он длится очень долго. Люди должны год прожить раздельно и только после этого, когда адвокат фиксирует год раздельного жилья, можно подавать на развод. Ну я же не дурочка, я же все узнала у адвоката», - рассказала Анна в эфире «Шоу Воли» на RuTube.

Семенович напомнила, что вторая семья ее возлюбленного постоянно проживает в Германии, поэтому ей приходится мириться с необходимостью длительного ожидания.

«Я жду (предложения выйти замуж). Сейчас он разводится, а как разведется — сразу. Куда он денется? Я готова к семье! Знаешь, если не после сорока, то когда? Я просто искала свою любовь» — сказала Семенович.

Ранее Анна Семенович рассказала, что во время работы в группе «Блестящие» многие мужчины фанатели не только от Жанны Фриске, но и от нее. В итоге это вылилось в преследования со стороны поклонников. Один из них даже вынудил певицу поменять место жительства.