Девушка Григория Лепса назвала певца очень хозяйственным в быту

Аврора Киба, возлюбленная Григория Лепса, приоткрыла завесу тайны жизни с артистом. В беседе с журналистами 19-летняя девушка рассказала, какой в быту ее 62-летний избранник.

Девушка Лепса пообщалась с корреспондентами на одном из мероприятий. Запись их разговора публикует Telegram-канал Starhit.ru. Работники прессы решили узнать у студентки подробности ее жизни со звездой. Оказалось, что Григорий не только выкладывается на сцене, но делает это и в быту.

По словам Авроры, Лепс прекрасно готовит. У девушки это вызывало удивление. В ее семье всеми домашними делами занималась мама.

«Он прекрасно готовит. Любит, чтобы все на столе было красиво. Для меня это удивительно, потому что у меня в семье хозяйничала мама. А тут получилось так… Он очень любит готовить плов, шашлыки, у него много помощников, но тем не менее», — заявила Киба.

Ранее певица Марго Овсянникова назвала Аврору женой Лепса. Она сказала это, когда студентка проходила мимо на светском мероприятии.