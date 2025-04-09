Жених Ксении Бородиной признался, что хочет дочь от телеведущей

Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков признался, что хочет дочь от телеведущей. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Возлюбленный звезды «Дома-2» рассказал, что она желает родить сына. Блогер также отметил, что не видит смысла в том, чтобы знаменитость меняла фамилию на его после свадьбы.

У Николая Сердюкова есть дочь Николь от прошлого брака с Алиной Акиловой. Она появилась на свет в октябре 2018 года. В 2021-м блогер расстался с Акиловой. В настоящий момент экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего ребенка.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец телеведущей Маруся родилась в 2009 году. Ее отцом является бизнесмен Юрий Будагов, с которым блогерша разошлась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от предпринимателя Курбана Омарова. В 2021-м пара рассталась.

Летом минувшего года телеведущая рассекретила роман с Николаем Сердюковым, а уже в декабре пара объявила о помолвке. Блогер сделал предложение звезде в Эрмитаже.

Ранее певица Ольга Бузова прокомментировала отношения Бородиной с новым женихом.