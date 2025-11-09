«Жених и невеста закупились в ЦУМе»: Стас Садальский высмеял свадьбу SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Станислав Садальский отреагировал на свадьбу певца SHAMAN и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. В личном блоге на платформе LiveJournal актер высмеял дорогостоящие наряды жениха и невесты от Saint Laurent «из ЦУМа» и призвал артиста доказать свой патриотизм на деле.

5 ноября Ярослав Дронов узаконил отношения с Екатериной Мизулиной в Донецке. Для церемонии бракосочетания пара выбрала образы от французского бренда Yves Saint Laurent — артист надел хлопковую рубашку цвета хаки, а блогер была в куртке такого же оттенка. Стас Садальский высмеял «рекламу» бренда от певца и его избранницы, которые якобы приобрели наряды в ЦУМе. Актер предложил SHAMAN проявить свой патриотизм в зоне боевых действий.

«SHAMAN и Мизулина в ДНР рекламируют вещи от французского бренда Saint Laurent. Жених и невеста закупились в честь торжества в ЦУМе. <…> Бренд Yves Saint Laurent (который сейчас переименован в Saint Laurent) — это настоящая революция в мире моды. <…> Теперь Шаману нужно некоторое время послужить и показать всем, что он настоящий русский», - отметил Стас Садальский.

Напомним, впервые о романе Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной заговорили в феврале 2025 года. Долгое время знаменитости не раскрывали, что из связывает на самом деле, но 9 марта SHAMAN объявил об отношениях с блогером во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве. 1 сентября артист удивил общественность, подарив возлюбленной политическую партию «Мы».

Ранее журналистка Ксения Собчак сравнила SHAMAN и Мизулину с Кеном и Барби после их свадьбы в ДНР.