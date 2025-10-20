Жених и невеста: 16-летняя Анна Пересильд вышла на красную дорожку в белом платье с Ваней Дмитриенко

16-летняя актриса Анна Пересильд посетила премьеру фильма «Алиса в стране чудес», в котором сыграла главную роль. Вместе с ней на красную дорожку вышел певец Ваня Дмитриенко, с которым молодую звезду связывают отношения.

Пара предстала перед журналистами в необычном образе. Кадры со светского мероприятия опубликовал Telegram-канал ROCKET MAG. Так, Анна надела белое платье с фатой и очень напоминала невесту. Ваня соответствовал свадебному стилю и пришел на мероприятие в белой рубахе и черных брюках.

В беседе с корреспондентами Пересильд рассказала о съемках в фильме, передает Telegram-канал Звездач. По словам молодой актрисы, она самостоятельно выполняла сложные элементы, и даже немного пострадала во время работы.

«Конечно, какие-то опасные для жизни трюки выполнял дублер, но достаточно много страшных трюков я выполняла сама: в море купалась, переворачивалась на тросах. После этого все коленки были в синяках», — поделилась Анна.

Ранее Пересильд подтвердила отношения с певцом Ваней Дмитриенко. Актриса поцеловала избранника на видео.