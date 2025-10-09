16-летняя Пересильд подтвердила роман с Ваней Дмитриенко, поцеловав его на видео

16-летняя актриса Анна Пересильд подтвердила отношения с певцом Ваней Дмитриенко. В этом уверены пользователи социальной сети, так как девушка опубликовала видео поцелуя с артистом.

Ваня и Анна записали совместный трек «Силуэт», который уже несколько дней активно продвигают в Сети, записывая под отрывок из песни различные ролики. В одном из последних юные артисты поцеловались, хотя при монтаже Пересильд специально «размыли». Поклонники пары считают, что это является первым официальным подтверждением романа.

«Это было неожиданно», «Они так сказали, что вместе?», «Они не намекают, они показали и доказали!» - обсуждают пользователи.

Слухи о романе Анны с 19-летним исполнителем песни «Щелк» появились после того, как она снялась в его клипе на трек «Цветаева». В видеоряде они сыграли влюбленную пару, и работа так их сблизила, что они стали все больше времени проводить вместе. Один раз журналисты даже засняли поцелуй Пересильд и Дмитриенко на улице, но от комментариев они отказались.

Напомним, что юная актриса перестала афишировать личную жизнь после расставания с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Девушка делилась, что разрыв был для нее очень тяжелым, поэтому она больше не хочет выносить свои отношения в публичное поле.

Ранее Ваня Дмитриенко признался, что против поцелуев Анны Пересильд с другими парнями.