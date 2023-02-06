Жених бросил: Лолите Милявской пришлось делать грязную работу

Певица Лолита Милявская попала в рейтинг самых прослушиваемых исполнителей отечественного шоу-бизнеса. 58-летняя звезда радовалась своему счастью, но с ней случилась неприятность. Артистке пришлось спуститься с небес на землю и взять на себя грязную работу.

Знаменитость вышла на связь с поклонниками и рассказала, что у нее случилась беда. После возвращения из отпуска Лолита обнаружила, что ее автомобиль был покрыт царапинами. Неизвестно почему звезда не стала обращаться к специалистам, а взяла и сама исправила повреждения. Сделала она это необычным способом.

«Какой-то, скажем так, нехороший человек сильно поцарапал мне машину. В ремонт я не поехала, а по совету соотечественников замазала повреждения лаком для ногтей. Очень рекомендую, девочки, пригодится!» — цитирует Милявскую портал «7 дней».

Поклонники удивились, что певица взялась за такое серьезное дело. Они похвалили кумира, но посоветовали в следующий раз все же консультироваться с экспертами. Некоторые поинтересовались, почему женщине не помог ее молодой любовник, о котором она рассказывала в интервью. Подписчики решили, что он сбежал от богатой невесты.

Ранее мы писали о том, как Лолита «мстит» мужчинам, которые ее не ценят.