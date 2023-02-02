«Прекрасно и страшно»: как Лолита «мстит» мужчинам, которые её не ценят

Стало известно, почему мужчинам, которых выбирает эстрадная певица Лолита Милявская, так непросто выстраивать отношения с ней. Как оказалось, дело вовсе не в сложном характере артистки, а в её возлюбленных, которые в определенный момент попросту начинают присваивать себе блага, «подаренные» Лолитой.

По словам таролога Сирены, Лолита – императрица, ее призвание править через любовь к своему делу, через наслаждение и взращивание результатов. Иначе говоря, если певица находит человека, в которого по-настоящему начинает верить, удача начинает подстерегать его буквально на каждом повороте.

«Если она в кого-то верит этому человеку максимально крупно начинает везти и тут важно чтобы человек рядом осознавал это иначе вся магия превращается в проклятье», - поясняет passion.ru специалист.

Сирена подчеркивает, что как только человек рядом с Лолитой начинает думать, что он достиг всего сам, и ее заслуг тут нет, то автоматически запускается режим возврата энергии. И он теряет все, что приобрел. «Именно поэтому рядом с такой женщиной находится одновременно прекрасно и страшно», - заключила таролог.

Напомним, Лолита Милявская была замужем пять раз. После очередного развода она решила больше не распространяться о своей личной жизни, хотя в конце прошлого года в СМИ просочилась информация, что у Лолиты закрутился роман с поклонником, который долгое время добивался её внимания.

Пару недель назад артистка и вовсе заявила фанатам, что берет перерыв в творческой деятельности и уезжает из России – хочет посвятить себя уборке и тихим прогулкам вдали от сцены и софитов. Мы выяснили, какие мысли натолкнули ее на принятие данного решение и какой она предстанет перед публикой после отдыха.