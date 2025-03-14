«Жених босиком, а она с копытами»: в Сети высмеяли свадебный образ Лорак от российского дизайнера

В Сети высмеяли свадебный образ певицы Ани Лорак от дизайнера Яны Расковаловой. Подписчики обсудили наряд невесты под ее последним постом.

В личном блоге Лорак появилось романтичное видео со свадебной церемонии. Внимание поклонников было обращено не только на молодоженов, но и на их свадебные наряды. Россияне отметили, что певица, в отличие от избранника, ходит по песку в обуви на массивной платформе. По их мнению, такие туфли больше подходят для выступлений, чем для прогулки по берегу океана.

«Как ей тяжело в этих туфлях… Жених босиком, а она с копытами», — написали подписчики.

Ани не стала отвечать на критику. При этом певица отметила, что ее образ составляла дизайнер Яна Расковалова.

«Самые теплые воспоминания с острова любви», — подписала ролик Ани.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева назвала неудачным свадебный образ Лорак за миллион. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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