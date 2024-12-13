Жених Анны Семенович рассказал, какой будет их свадьба с певицей

Жених Анны Семенович заявил, что их свадьба с певицей пройдет в узком кругу. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве прошел «Золотой граммофон», гостями которого стали Анна Семенович и жених Денис. Увидев пару, журналисты «атаковали» ее вопросами про предстоящую свадьбу. В беседе с прессой Денис заявил, что торжество состоится в 2025 году. Они не хотят устраивать пушную свадьбу: на мероприятии будут только самые близкие люди.

«В следующем году будет свадьба. Но много народу приглашать не будем. Думаю, отметим узким кругом», — высказался бизнесмен.

Для выхода в свет Анна выбрала темно-серый комбинезон, лодочки, черную сумку и элегантно уложила волосы. Ее избранник надел черный костюм, белую рубашку и кеды.

Ранее 44-летняя певица Анна Семенович рассказала, как живет с женихом в своей квартире. Подробности читайте в этой новости.

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