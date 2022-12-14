Миллионер Артур: раскрыта личность настоящего жениха Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в публикации про помолвку засветила Mercedes своего жениха. Как выяснили журналисты, машина принадлежит бизнесмену по имени Артур: он живет в Москве, работает в компании, занимающейся поставками мяса, и владеет четырьмя иномарками.

Корреспонденты решили позвонить Артуру, чтобы поздравить с помолвкой, но прямых ответов на вопросы, связанные со свадьбой, он не давал.

Сначала мужчина согласился, чтобы журналисты поздравили его с помолвкой по телефону. Далее в беседе Артур и вовсе отрекся от невесты.

Мужчина произнес: «С Анастасией знаком косвенно».

Ранее женихом Волочковой, которая объявила о планах выйти замуж за своего бойфренда, называли певца Прохора Шаляпина.