16:22, 14 декабря 2022
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Миллионер Артур: раскрыта личность настоящего жениха Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова в публикации про помолвку засветила Mercedes своего жениха. Как выяснили журналисты, машина принадлежит бизнесмену по имени Артур: он живет в Москве, работает в компании, занимающейся поставками мяса, и владеет четырьмя иномарками.
Корреспонденты решили позвонить Артуру, чтобы поздравить с помолвкой, но прямых ответов на вопросы, связанные со свадьбой, он не давал.
Сначала мужчина согласился, чтобы журналисты поздравили его с помолвкой по телефону. Далее в беседе Артур и вовсе отрекся от невесты.
Мужчина произнес: «С Анастасией знаком косвенно».
Ранее женихом Волочковой, которая объявила о планах выйти замуж за своего бойфренда, называли певца Прохора Шаляпина.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:КП - Петербург
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: