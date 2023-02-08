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16:23, 08 февраля 2023
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Жених 67-летней Ларисы Долиной сделал ей предложение

Неизвестный мужчина подарил Ларисе Долиной кольцо и позвал замуж.

Жених 67-летней Ларисы Долиной сделал ей предложение

Фото: Starface.ru

67-летняя певица Лариса Долина во время выступления в Сургуте получила предложение руки и сердца. Мужчина преподнес артистке букет роз и кольцо.

Женихом оказался седовласый сургутянин. Мужчина вышел к Долиной с букетом и кольцом между песнями. Артистка направилась к нему, встав на краю сцены.

На предложение Долина ответила отказом и протянула кольцо со словами «Возвращаю». После этого «жених» попросил ее оставить подарок и удалился в зал, пишет КП.

Долина не ожидала такого поступка и, возвращаясь в центр сцены, произнесла: «Мне надо выдохнуть». Затем артистка продолжила петь.

Ранее Долина рассекретила 78-летнего фаворита.

Источник фото:Starface.ru
Источник:КП
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