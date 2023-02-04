18:10, 04 февраля 2023
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78-летний азербайджанец: Лариса Долина рассекретила имя своего фаворита
67-летняя Лариса Долина рассекретила своего 78-летнего фаворита.
Фото: freepik
Лариса Долина на протяжении своих 67 лет находится в кругу статных мужчин. Недавно певица раскрыла публике имя своего фаворита.
Им оказался бывший министр культуры Азербайджана — Полад Бюльбюль оглы. Долина вспомнила о своей карьере в Баку и радушно поздравила своего фаворита с 78-летием. Певица выделила его талант композитора и неординарного артиста, отметив, что за ним всегда бегали поклонницы с букетами цветов.
Однако Долина упомянула и ещё одного известного азербайджанского артиста. С Муслимом Магомаевым судьба ее познакомила благодаря творчеству.
Ранее мы писали, что 67-летняя Лариса Долина сообщила о свадьбе.
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: