78-летний азербайджанец: Лариса Долина рассекретила имя своего фаворита

Лариса Долина на протяжении своих 67 лет находится в кругу статных мужчин. Недавно певица раскрыла публике имя своего фаворита.

Им оказался бывший министр культуры Азербайджана — Полад Бюльбюль оглы. Долина вспомнила о своей карьере в Баку и радушно поздравила своего фаворита с 78-летием. Певица выделила его талант композитора и неординарного артиста, отметив, что за ним всегда бегали поклонницы с букетами цветов.

Однако Долина упомянула и ещё одного известного азербайджанского артиста. С Муслимом Магомаевым судьба ее познакомила благодаря творчеству.

Ранее мы писали, что 67-летняя Лариса Долина сообщила о свадьбе.