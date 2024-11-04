Жене Влада Соколовского перед маммопластикой приснилось, что ей сделали неудачную операцию

Жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова рассказала, что увидела сон о неудачной пластической операции. Это произошло незадолго перед маммопластикой, которую собирается сделать супруга артиста.

Ангелина поделилась переживаниями в соцсетях. Девушка до сих пор сомневается в правильности решения.

По ее словам, во сне молочные железы были далеко расположены друг от друга после операции.

«Как будто это полностью изуродовало мое тело», - рассказала Суркова.

Проснувшись, она написала пластическому хирургу. Врач успокоил: в ее случае такого произойти не должно из-за анатомического строения.

«У тебя ситуация с далеко расположенной грудью просто невозможна. Поэтому не переживай», - ответил пластический хирург.

Ранее жена хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши похвасталась новым носом. Операция потребовалась, чтобы исправить последствия неудачного предыдущего вмешательства. Светлана считает, что новый нос ей подходит.