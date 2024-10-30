Опубликовано 30 октября 2024, 16:011 мин.
«Он так мне подходит»: жена Тимура Хайдарова похвасталась новым носом
Жена Тимура Хайдарова после ринопластики заявила, что ей подходит новый нос.
© Komsomolskaya Pravda/East News
Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши записала видео и сообщила, что восстановилась после ринопластики. По мнению женщины, ей подходит новый нос.
Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Звездная пыль».
Сильваши рассказала, что отеки на носу практически сошли.
«У меня такой красивый нос. Я не верю своим глазам. И он так мне подходит», - радуется на видео Светлана.
Ранее стало известно, что Сильваши исправляла форму носа – тем самым она хотела убрать последствия неудачной операции, которую сделала 12 лет назад. Она говорила, что нос был «ужасный и кривой».
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия Караева