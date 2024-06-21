Жене Отара Кушанашвили дважды за день вызывали скорую

Жена журналиста Отара Кушанашвили Ольга дважды за день вызывала скорую. Первый раз она отказалась от госпитализации, но потом собиралась отправиться в больницу.

Подробности сообщает Teleprogramma.pro.

Ольга призналась, что из-за болезни мужа не справляется с эмоциями. Днем ее давление сильно упало и составило 70 на 50. Женщина вызвала скорую, однако уезжать из дома в больницу отказалась.

Позже давление чуть повысилось – до 80 на 60, но самочувствие плохое. Ольга снова вызвала скорую и намерена в этот раз отправиться в больницу. Дома рядом с ней никого нет.

Ранее Ольга рассказывала, что до того, как Кушанашвили попал в больницу, они обращались в платную клинику. Там журналисту поставили «невменяемые» диагнозы и требовали за операцию один миллион.