Жене и детям ничего: Иван Охлобыстин опубликовал завещание

Священник и актер Иван Охлобыстин опубликовал завещание, в котором нет ни слова о жене и шести детях. Оно адресовано единственному человеку и носит духовный характер.

Охлобыстин обратился в нем ко внуку по имени Антоний – о рождении мальчика он сообщил накануне. Актер написал, что внук появился в «особенные времена» и потому завещание «должно быть пафосным».

В самом начале Охлобыстин обратился к внуку как дедушка. «Оттого тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течение всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», - говорится в тексте.

Далее актер описал 2022-й год, который, по его словам, был «бесконечно сложным».

Охлобыстин отметил, что малыш не застанет этот мир таким, каким увидели его родители. В конце он написал, что внука ему «подарила любовь». В этой связи Охлобыстин пожелал ему «найти свою вторую половину» и быть ей преданным.

Ранее певица Катя Лель призналась, что составила завещание.