Готовая к внезапной смерти Катя Лель составила завещание

Певица Катя Лель приняла неожиданное решение – она составила завещание. Исполнительница обосновала этот шаг тем, что «жизнь непредсказуема».

Лель поведала, что в связи с постоянными перелетами и переездами «может произойти что угодно». По этой причине она задумалась над тем, чтобы оставить имущество дочери.

Позиция певицы заключается в том, что ребенок должен жить в «защищенном» и «полноценном» мире. Об этом думала Лель, составляя документ.

Отвечая на вопрос об эмиграции, она заявила, что никуда уезжать не собирается. «Не дождетесь!» - говорит Лель.

Ранее в шоу «Суперстар! Возвращение» певица назвала ведущую и члена жюри Леру Кудрявцеву «неадекватной». Резкая реакция последовала после того, как блондинка не оценила номер певицы, посчитав его не соответствующим тематике.