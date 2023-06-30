«Жене было тяжело»: Никита Малинин раскрыл правду об изменах с Марией Вебер в «Фабрике звезд»

«Фабрика звезд» была одним из самых популярных проектов в начале нулевых. Зрители наблюдали за тем, как молодые начинающие вокалисты становятся звездами. Однако огромную популярность шоу обрело еще и благодаря реалити, где демонстрировалось, как участники ведут себя за пределами сцены. Так, в общей квартире фабрикантов зарождалось немало интриг и романов. Один из самых известных - у Никиты Малинина и Марии Вебер.

Половина страны следила за тем, как развивались отношения между конкурсантами, и ни у кого не оставалось сомнений, что они действительно испытывают страсть друг к другу. В одном из выпусков так и вовсе показали, как распаленный Малинин прыгает в кровать к Вебер. Однако ничего между ними так и не произошло. Певец признался – кровь бурлила, но он вовремя нажал «стоп-кран».

«Там жидкость переливает отсюда в… Притяжение земное, и все. Не соображаешь. Мозг отключается. Но, когда запрыгнул, он включился: „У меня есть девушка!“ — и выпрыгнул. Ну… молодость…» - поделился Никита с Яной Чуриковой.

Артист заверил – между ним и Марией на самом деле ничего и никогда не было, а на экране все выставили так, будто они встречались. Тяжелее всего от этого было нынешней супруге Малинина, которой проходилось за всем этим наблюдать и «отбиваться» от знакомых, которые твердили ей об изменах. «Жене было очень тяжело», - констатировал вокалист.

По словам Никиты, у него не было даже возможности нормально объясниться с возлюбленной, но она смогла поверить, что никаких измен все-таки не было. Спустя пять лет после завершения шоу пара сыграла свадьбу, и сейчас супруги по-прежнему вместе.

Ранее продюсер «Фабрики звезд» рассказала, как удалось предотвратить интим Малинина с 16-летней Вебер.