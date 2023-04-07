«Ей 16! Нас всех посадят!»: «Фабрика звезд» едва не оказалась в центре скандала из-за секса с ребенком

Несколько лет назад «Фабрика звезд» была одним из самых популярных проектов на отечественном телевидении. Зрители с удовольствием следили не только за тем, как молодые люди постепенно становятся популярными артистами, но и как они строят отношения за пределами сцены. Благодаря элементам реалити поклонники могли наблюдать за любимыми героями буквально в режиме реального времени. Однако это приносило команде шоу не только высокие рейтинги, но и иногда большие проблемы.

На «Фабрике» сформировалось несколько известных пар, за развитием отношений которых следили миллионы. Среди них Никита Малинин и Мария Вебер. В третьем сезоне они стали довольно известными участниками как раз благодаря своему роману. После завершения проекта стало известно, что их любовь была лишь постановочной, но, по словам продюсера Василины Михайловской, между ними все-таки были чувства. Правда, невинные.

На момент съемок Мария была несовершеннолетняя, поэтому всей команде приходилось следить, чтобы никто по отношению к ней не переходил границы дозволенного. Но однажды им удалось остановить Никиту только в самый последний момент.

«Моя любимая история — ночь, Малинин лезет к Вебер. Аппаратная на ушах, все орут: «Ей 16! Нас всех посадят!» Камера за ним наблюдает и шевелится. Малинин поворачивается: «Нет?» Камера ему кивнула, и он все понял», - рассказала Михайловская в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Ранее Яна Чурикова рассказала об отношениях Михальчик с Шульгиным на «Фабрике звезд».