Женатый Верник начал настойчиво приставать к актрисе, не заметив камер

Ведущий Игорь Верник, стоя за кулисами и ожидая выхода на сцену, пристал к актрисе Елене Подкаминской. Он взял ее за бедро и потрогал за место, где кончался высокий разрез платья.

Не совсем дружеский жест Верника попал на видео. Ведущий будто не знал или не замечал, что его снимают – он так был увлечен партнершей.

Подкаминской явно не понравилась выходка Верника. Она отвела его руку. В итоге всё свели к шутке.

Ранее сообщалось, что Верник тайно женился в третий раз. По слухам, избранница младше актера на 16 лет.