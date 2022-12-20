15:31, 20 декабря 2022
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Женатый Верник начал настойчиво приставать к актрисе, не заметив камер
Верник, не смущаясь посторонних, начал трогать актрису за кулисами.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Ведущий Игорь Верник, стоя за кулисами и ожидая выхода на сцену, пристал к актрисе Елене Подкаминской. Он взял ее за бедро и потрогал за место, где кончался высокий разрез платья.
Не совсем дружеский жест Верника попал на видео. Ведущий будто не знал или не замечал, что его снимают – он так был увлечен партнершей.
Подкаминской явно не понравилась выходка Верника. Она отвела его руку. В итоге всё свели к шутке.
Ранее сообщалось, что Верник тайно женился в третий раз. По слухам, избранница младше актера на 16 лет.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: