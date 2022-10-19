В сеть просочились слухи о тайной свадьбе Игоря Верника

У актёра Игоря Верника, похоже, появилась третья по счёту супруга.

Позади уже были два брака и несколько непродолжительных романов.

На этот раз Верник решил осчастливить официальным статусом отношений обладательницу премии «ТЭФИ» Наталью Шнейдерову.

Девушка моложе актёра на 16 лет, работает продюсером и является почётным членом Академии российского телевидения.

Судя по всему, пару не пугает ни разница в возрасте, ни многочисленные слухи о ветрености Игоря.

Passion.ru напоминает: Вернику приписывают интриги с моделью Дарьей Розовой, Анной Семенович, Дашей Астафьевой, Кэти Топурией и Дарьей Стыровой.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News