17:19, 19 октября 2022
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В сеть просочились слухи о тайной свадьбе Игоря Верника
У актёра Игоря Верника, похоже, появилась третья по счёту супруга.
Позади уже были два брака и несколько непродолжительных романов.
На этот раз Верник решил осчастливить официальным статусом отношений обладательницу премии «ТЭФИ» Наталью Шнейдерову.
Девушка моложе актёра на 16 лет, работает продюсером и является почётным членом Академии российского телевидения.
Судя по всему, пару не пугает ни разница в возрасте, ни многочисленные слухи о ветрености Игоря.
Passion.ru напоминает: Вернику приписывают интриги с моделью Дарьей Розовой, Анной Семенович, Дашей Астафьевой, Кэти Топурией и Дарьей Стыровой.
ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:https://muz-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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