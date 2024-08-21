«Что ни женщина, то эскортница»: Артем Чекалин предложил подписчикам выбрать ему жену

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин обиделся на подписчиков, которые критикуют его возлюбленных. Он предложил фанатам вместе найти достойную жену.

«Последние дни очень активно обсуждается моя личная жизнь. Мне пришла в голову идея. Давайте теперь подписчики, им же виднее, будут помогать мне выбирать женщину и даму сердцу. Иначе что ни женщина, то эскортница, то проститутка. Если вам виднее, то выбор будет за вами. Будем вместе искать мне жену», - сказал Артем.

Также подписчики заметили, что он остался в доме, где раньше жил с семьей. Чекалин внес ясность и сообщил, что предлагал остаться в нем Лерчек, но та не захотела. «Поэтому я его выкупил у Лерчек», - поделился Артем.

Также он опроверг информацию, будто бывшая жена отдает долги.

«Никакие долги в гордом одиночестве Лера не отдает. Я ее ни с какими долгами не бросал, - рассказал Артем.

Ранее стала известна личность новой возлюбленной Артема. Сообщалось, что девушке 24 года, зовут Надя.