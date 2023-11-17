Актера Александра Петрова и его жену атаковали вопросами про Асмус и бумеранг

Актера Александра Петрова и его жену атаковали вопросами про Кристину Асмус и бумеранг. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Дворец». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Петров, исполнивший главную роль. Актер вышел в свет не один, а в компании 22-летней супруги.

Александр появился на премьере в сером костюме и водолазке, а его избранница отдала предпочтение черному платью с воротником. Виктория дополнила образ высокими сапогами, объемной укладкой и вечерним макияжем.

Супруги не скрывали своих чувств и охотно общались с журналистами. Как выяснилось, совсем скоро пара отпразднует свадьбу. По словам Петрова, у его жены будет платье невесты. «Все как у людей», — резюмировал артист.

При этом паре не удалось избежать вопросов про Кристину Асмус, «похоронившей» Александра после новости о его свадьбе. Журналисты поинтересовались, будет ли актриса в числе приглашенных гостей. Примечательно, что Петров отказался отвечать на этот вопрос.

Кроме того, сотрудники СМИ задали Виктории вопрос с подтекстом, процитировав стихотворение «Все бумерангом, господа». Александр решил ответить вместо избранницы.

«И в чем вопрос? Это стихотворение Шахназ. Мне нравится ее творчество», — высказался актер.

Ранее мы писали о том, что жена Петрова впервые вышла с ним в свет и обнималась со свекровью перед камерами.