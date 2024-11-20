Женатый избранник Анны Семенович впервые вышел в свет с певицей и заявил, что не альфонс

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович впервые вышла в свет со своим избранником по имени Денис, который до сих пор официально не развелся с проживающей в Германии женой. Бизнесмен ответил на вопросы журналистов и посмеялся над тем, что его называют альфонсом.

Анна вывела Дениса к представителям СМИ и в шутку призналась, что попросила его молчать и улыбаться.

«У меня часто спрашивают: «А что, Денис живет за твой счет?». Я удивляюсь, почему люди так решили», - разоткровенничалась артистка в беседе с Kp.ru.

В этом ее поддержал и избранник, который подтвердил, что никогда не жил за счет любимой девушки.

«Это смешно, да, это было самое смешное», - ответил он на вопрос о самых нелепых слухах о себе.

Также Анна рассказала о том, что надеется отпраздновать Новый год с возлюбленным в Сочи.

Говоря о планах на следующий год, Денис заявил, что уже выбирает уютный загородный дом для совместной жизни с Семенович.

«За городом, потому что мы очень много работаем на самом деле. Денис, в том числе и я, и поэтому хочется иногда отдыхать», - поддержала его Анна.

Ранее Анна Семенович выразила надежду, что Денис выберет для нее «прекрасное кольцо». По словам артистки, она доверяет возлюбленному.