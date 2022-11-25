Женатый актер Селиванов прокомментировал страстный поцелуй с Муцениеце
Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов недавно угодил в скандал. В Сети всплыли фотографии актера с экс-супругой Павла Прилучного, Агатой Муцениеце. На кадрах женатый мужчина страстно целует блондинку в губы. Звезда только сейчас решил прокомментировать деликатный момент.
Селиванов в беседе с журналистами признался, что познакомился с красавицей незадолго до съемок своего клипа «Субботним вечером». Мужчина вспоминает, что девушка произвела на него очень приятное впечатление.
«Я понял, что мне очень хорошо подходит Агата», – заявил актер.
Мужчина отметил, что Муцениеце привлекла его в качестве актрисы для своего ролика.
«Она на меня произвела впечатление энергетически приятного человека. Был вопрос о типаже актрисы, которая подойдет для последнего клипа. Мы созвонились и сразу договорились», – рассказал звезда.
Оказалось, что поцелуй тоже был включен в сюжет видео. Поклонники расстроились, ведь хотели, чтобы у актрисы после развода с Прилучным наладилась личная жизнь. Но Селиванов давно счастливо женат и воспитывает дочь.
«Супруга к этому уже привыкла. Кстати, с женой мы познакомились в соцсетях – она мне написала, и мне очень понравился ее слог: каким-то Шекспировским слогом со мной говорила», – поделился Селиванов.
Ранее мы писали, как Агата Муцениеце прокололась на поцелуе.