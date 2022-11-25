Женатый актер Селиванов прокомментировал страстный поцелуй с Муцениеце

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов недавно угодил в скандал. В Сети всплыли фотографии актера с экс-супругой Павла Прилучного, Агатой Муцениеце. На кадрах женатый мужчина страстно целует блондинку в губы. Звезда только сейчас решил прокомментировать деликатный момент.

Селиванов в беседе с журналистами признался, что познакомился с красавицей незадолго до съемок своего клипа «Субботним вечером». Мужчина вспоминает, что девушка произвела на него очень приятное впечатление.

«Я понял, что мне очень хорошо подходит Агата», – заявил актер.

Мужчина отметил, что Муцениеце привлекла его в качестве актрисы для своего ролика.

«Она на меня произвела впечатление энергетически приятного человека. Был вопрос о типаже актрисы, которая подойдет для последнего клипа. Мы созвонились и сразу договорились», – рассказал звезда.