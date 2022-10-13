Агата Муцениеце прокололась на поцелуе
Похоже, у Агаты Муцениеце новый ухажер.
Латвийская и российская актриса и фотомодель Актриса Агата Муцениеце попала в объективы камеры папарацци в момент поцелуя с Владимиром Селивановым.
Этого актера многие помнят по роли Вована в комедийном сериале «Реальные пацаны».
После своего скандального развода в 2022 году с Павлом Прилучным, никаких серьезных отношений у актрисы не было.
Сама Агата новость о поцелуях тоже пока никак не комментирует. А вот Селиванов, наоборот, уже успел заявить, что был очень рад знакомству с новой девушкой.
Напомним, что бывший муж девушки актёр Павел Прилучный, славится своим непростым характером. Муцениеце и рассталась с ним из-за регулярного рукоприкладства.
Сомнительная слава семейного драчуна однако, не помешала Павлу ему сыграть новую свадьбу со своей коллегой Зепюр Брутян.
Торжества обошлись в 15 млн руб.
ФОТО: Комсомольская правда | East News