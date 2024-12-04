Женатый актер Гоша Куценко публично поцеловал в губы режиссера Ольгу Френкель
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Поведение актера Гоши Куценко на светском мероприятии в Москве вызвало немало вопросов у поклонников. Звезда фильма «Любовь-морковь» поцеловал у всех на глазах режиссера Ольгу Френкель. Это уже активно обсуждают в Сети.
Куценко появился на премьере кинокартины «Совсем ошалели», где сыграл главную роль. На красной дорожке он позировал фотографам не один, а с Френкель. Он приобнимал женщину, а в какой-то момент и вовсе поцеловал ее в губы.
Вероятно, это была лишь дружеская шутка звезд. Однако некоторые поклонники Гошу раскритиковали, так как у него есть жена. О проблемах в браке актера ничего неизвестно. Он предпочитает не делиться подробностями личной жизни.
Напомним, что уже 12 лет актер счастлив в отношениях с фотомоделью Ириной Скрипченко. Они воспитывают двух дочерей — Евгению и Светлану. Кроме того, у Куценко есть еще одна наследница. Полина родилась, когда он был женат на Марии Порошиной.
Ранее дочки Гоши Куценко исполнили авторскую песню отца «На небо посмотри».