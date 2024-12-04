Женатый актер Гоша Куценко публично поцеловал в губы режиссера Ольгу Френкель

Поведение актера Гоши Куценко на светском мероприятии в Москве вызвало немало вопросов у поклонников. Звезда фильма «Любовь-морковь» поцеловал у всех на глазах режиссера Ольгу Френкель. Это уже активно обсуждают в Сети.

Куценко появился на премьере кинокартины «Совсем ошалели», где сыграл главную роль. На красной дорожке он позировал фотографам не один, а с Френкель. Он приобнимал женщину, а в какой-то момент и вовсе поцеловал ее в губы.

Вероятно, это была лишь дружеская шутка звезд. Однако некоторые поклонники Гошу раскритиковали, так как у него есть жена. О проблемах в браке актера ничего неизвестно. Он предпочитает не делиться подробностями личной жизни.