«В клипе мы летаем на подвесах»: дочери Гоши Куценко исполнили его песню

Актер и певец Гоша Куценко стал гостем шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Звезда пришел в студию не один, а вместе с дочками от фотомодели Ирины Скриниченко.

Десятилетняя Женя и семилетняя Светлана растут творческими людьми и уже исполняют песни. В студии они представили авторскую композицию папы «На небо посмотри». Гоша рассказал, как они решились на это.

«Я обратил внимание, что они любят музыку, знают весь репертуар Детского радио, и решил попробовать написать для них песню. Это было еще пару лет назад. Они долго сопротивлялись, а где-то год назад приехали в студию и записали ее. Но после обработки Женьке ее голос не понравился», – рассказал Куценко.

Евгения призналась, что услышала «голос робота», а не свой. Через полгода звездные наследницы записали еще одну версию, которая всех устроила.

«Здесь мы уже спели наизусть, свободно, и песенка получилась. Я счастлив, что девочки спели», – признался актер.

Куценко отметил, что скоро выйдет клип на эту песню. Они отнеслись к работе со всей серьезностью.

«Я подошел к этому делу по-взрослому и сделал им настоящее воспоминание о детстве. Песня называется «На небо посмотри», и в клипе мы летаем на подвесах», – рассказал Гоша в эфире Детского радио.

Говоря о будущем девочек, мужчина признался, что больше склоняется к их певческой карьере. Он понимает, что актерство – слишком тяжелый труд. Хотя наследницы звезды уже снялись в романтической комедии «Совсем ошалели», которая выйдет в декабре.