Женат, шестеро детей: раскрыта личность бизнесмена, с которым Полина Диброва закрутила роман

Полина Диброва закрутила роман с женатым бизнесменом, у которого шестеро детей. Об этом изданию StarHit сообщили в окружении семьи.

Жена ведущего Дмитрия Диброва опровергает расставание со звездным супругом. Она объяснила изданию, что тот худеет и попросил не снимать его, чтобы устроить сюрприз и удивить внешним видом. По ее словам, Дибров скинул 20 кг. 36-летняя Полина уверяет, что «все хорошо».

Однако, по информации издания, она решила уйти от Дмитрия, но сказать об этом смогла не сразу. Известно, что новый мужчина предложил ей серьезные отношения.

«Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей… Все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников», - рассказал источник.

Пока на развод ни одна из сторон не подавала. Известно, что Полина какое-то время скрывала отношения, не желая кого-либо травмировать.

Напомним, она познакомилась с ведущим в возрасте 17 лет. Пара поженилась, воспитывает троих сыновей.

Ранее сообщалось, что будут делить Дибровы в случае развода.