Особняк на Рублевке и отсутствие брачного контракта: что будут делить Дибровы в случае развода

В случае развода Диброва с женой супругам придется делить дом на Рублевке. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня журналисты со ссылкой на знакомых Дмитрия Диброва рассказали о скором разводе телеведущего с супругой Полиной. Якобы, муж и жена уже давно не живут вместе — разница в возрасте сыграла роль и девушка не удовлетворена ритмом жизни Диброва.

В случае развода, супругам придется подавать заявление в суд — так как они воспитывают несовершеннолетних детей Александра, Федора и Илью.

Что касается имущества, то Дибров владеет огромным особняком на Рублевском шоссе площадью 1100 квадратных метров. На первом этаже дома обустроены кухня, столовая и гостиная. Второй этаж отдали под детские комнаты, музыкальный салон с роялем и домашний кинотеатр.

На третьем этаже располагается хозяйская спальня и личный кабинет Диброва. Там же спа-зона с бассейном, хаммамом и сауной.

Сам Дибров еще в 2020 году рассказывал, что брачного договора у него с женой нет, так что если это правда, недвижимость между супругами поделят пополам.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — рассказывал он.

Ранее мы писали о том, что жена Дмитрия Диброва Полина опубликовала первое фото с похудевшим на 20 кг мужем.