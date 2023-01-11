Женат и очень богат: Лера Кудрявцева показала мужчину, с которым проводит отпуск в Омане
Известный артист утешил телеведущую Леру Кудрявцеву в отпуске без мужа.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Недавно телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в теплые края. 51-летняя знаменитость выбрала необычное направление – Оман и улетела отдыхать без мужа и дочери. Оказалось, что звезда проводит время не одна. Ее запечатлели в обнимку с известным певцом.
Красавица сама призналась поклонникам, что ждет в гости Олега Газманова. 71-летний артист неожиданным образом оказался недалеко от теледивы. Интересно, что он был без жены. Чуть позже Лера опубликовала фото, на котором позировала в обнимку с коллегой.
«Ох уж наши разговоры по душам под чай «карак», – интригующе написала Кудрявцева в личном микроблоге.
Фото: Соцсети Леры Кудрявцевой
Поклонники отметили, что звезды прекрасно смотрятся вместе.
«Шикарно выглядите», «Он тянет на 50, а она на 30», «Лера – красавица, а Олегу надо бы сбрить бороду», «Какие вы стройные», – пишут в комментариях.
Не обошлось и без вопросов, почему же Кудрявцева оставила мужа в Москве. Напомним, что в последнее время в Сети ходят слухи, что у супругов не все так гладко в отношениях. Ранее мы писали о том, что Лера стала невестой. Бывший бойфренд теледивы Сергей Лазарев «подтвердил», что она разошлась с хоккеистом.