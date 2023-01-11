Женат и очень богат: Лера Кудрявцева показала мужчину, с которым проводит отпуск в Омане

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в теплые края. 51-летняя знаменитость выбрала необычное направление – Оман и улетела отдыхать без мужа и дочери. Оказалось, что звезда проводит время не одна. Ее запечатлели в обнимку с известным певцом.

Красавица сама призналась поклонникам, что ждет в гости Олега Газманова. 71-летний артист неожиданным образом оказался недалеко от теледивы. Интересно, что он был без жены. Чуть позже Лера опубликовала фото, на котором позировала в обнимку с коллегой.

«Ох уж наши разговоры по душам под чай «карак», – интригующе написала Кудрявцева в личном микроблоге.