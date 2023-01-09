«Невеста»: Сергей Лазарев «подтвердил», что Лера Кудрявцева разошлась с хоккеистом

Ведущая Лера Кудрявцева надела белый балахон на очередную фотосессию. С помощью плотной ткани она скрыла фигуру.

В белом балахоне Кудрявцева позировала в пустыне в Омане. Под публикацией она написала, что это «невероятное зрелище, особенно на закате».

Дальше последовали и вовсе философские размышления. Ведущая подписала: «Мысли бегут с невероятной скоростью, кто мы, зачем, почему».

Пост прокомментировал друг Кудрявцевой, певец Сергей Лазарев. Он заявил: «Ох Лерка! Как невеста».

Ранее Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, улетев в отпуск одна. Пока ведущая публикует кадры из Омана, ее муж проводит время с дочерью в Москве. При этом сама Кудрявцева заявляет, что в семье «всё хорошо».