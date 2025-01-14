Жена звезды «Реальных пацанов» Селиванова отказалась судиться с ним за алименты

Жена актера Владимира Селиванова Александра Калмыкова решила не судиться с ним за алименты. Иск она подавала, чтобы снизить сумму выплат на его ребенка от первого брака. Об этом сообщает Voice.

В конце 2024 года звезда «Реальных пацанов» начал разбирательства с бывшей супругой. Виктория Маркина потребовала от Владимира увеличить размер алиментов, а актер в ответ захотел добиться полной опеки над дочерью. В разборки бывших вмешалась нынешняя возлюбленная Селиванова Александра. Она обратилась в суд, чтобы получать деньги на содержание ребенка от артиста. Это было нужно, чтобы сократить выплаты Владимира на старшую дочь.

Однако недавно стало известно, что Калмыкова отказалась от своего плана. Сообщается, что производство по делу окончено.

Напомним, что избранница Селиванова публично заявляла — бывшая жена актера получала деньги от него, но тратила их не на ребенка. По ее словам, Виктория вымогала деньги у Владимира при помощи дочери и покрывала ими долги.

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