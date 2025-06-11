Жена звезды «Импровизации» Дмитрия Позова подтвердила, что развелась с комиком

Жена звезды шоу «Импровизация» Дмитрия Позова Екатерина подтвердила новости о разводе. Она рассказала, что больше не является официальной супругой артиста.

В личном блоге Екатерина обратилась к Дмитрию в честь его 40-летия. Девушка поблагодарила его за прожитые вместе годы и пожелала найти новое счастье.

«Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения», - написала Позова в соцсети.

После этого поста поклонники обратились к Екатерине и узнали, действительно ли они с Дмитрием находятся в разводе, и она подтвердила эту информацию.

Отметим, что проблемы в браке Позовых появились из-за депрессии юмориста. Он начал много пить, ушел из семьи и долго скрывал происходящее с ним. В итоге супруга помогла ему лечь в психиатрическую клинику, в которой он лечился на протяжении двух недель. Сейчас Дмитрий уже пытается вернуться к привычной жизни и работе.

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