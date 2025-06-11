Дочь миллиардера Диана Манасир разорвала помолвку с Леваном Назаровым

Блогерша Диана Манасир разорвала помолвку с бизнесменом Леваном Назаровым. Причину расставания девушка раскрывать не стала.

В личном блоге дочь миллиардера пожаловалась на то, что в последнее время ей задают слишком много вопросов о личной жизни. Поэтому Диана решила поставить точку в обсуждениях. Она рассказала, что больше не состоит в отношениях с Леваном. Более того, сейчас у нее в принципе нет любимого человека.

«Нет, я не выходу замуж и даже ни с кем не встречаюсь! Мы остались в прекрасных отношениях с моим бывшим молодым человеком. У всех все хорошо», - поделилась блогерша.

Напомним, что Диана и Леван были помолвлены с зимы 2025 года. Предложение бизнесмен сделал в горах. Он встал на одно колено перед Манасир и спросил, согласна ли она выйти за него. Девушка ответила согласием.

К слову, Диана уже была замужем. Она состояла в браке с финансистом Ростиславом Багировым. Однако в 2021 году они развелись.

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