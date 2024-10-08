Хирург Тимур Хайдаров заявил о готовности примириться со Славой. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Звездный хирург Тимур Хайдаров посетил премьеру фильма «Руки Вверх!» и ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов касался отношений Хайдарова и певицы Славы, которая обвиняла его в некачественных пластических операциях. Хирургу привели в пример Филиппа Киркорова, который в итоге помирился с певицей после разлада.

«Следующий — я. Вот сейчас встречу — сегодня же помиримся. Я всегда говорю — они же девочки, девочки эмоциональные, а мужчины всегда делают первый шаг», — заявил Хайдаров.

Напомним, скандал, связанный с пластическими операциями в клинике врача возник летом 2023 года — тогда Слава и Любовь Успенская жаловались на неудачную пластику. К ним присоединились десятки пострадавших девушек.

Ранее мы писали о том, что хирург Хайдаров заявил об отсутствии пластических операций у Ани Лорак.