«Жена же не коза»: Собчак прокомментировала призыв Тимати вернуть Бакальчук в семью

Ксения Собчак высказалась о призыве Тимати вернуть Татьяну Бакальчук в семью. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Накануне рэпер Тимати записал видеообращение, адресованное к неким «рейдерам», якобы пытающимся захватить бизнес главы Wildberries Татьяны Бакальчук. На кадрах, опубликованных в соцсетях, рэпер заявляет, что поддерживает супруга бизнесвумен.

«Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью», — заявлял Тимати.

В личном блоге обращение прокомментировала журналистка Ксения Собчак.

«Очень странный посыл. Ну жена же не коза, чтобы её в семью возвращать. Мне кажется, что если имел место рейдерский захват, то говорить об этом стоит, а вот это „верните жену в семью, дон“ это… ну как бы верните корову в Простоквашино», — написала она.

Напомним, разговоры о разделе бизнеса Бакальчук начались после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором он заявлял о рейдерском захвате компании. Как позже объясняла сама предпринимательница, она всего лишь разводится с супругом, которому принадлежит 1% компании.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Бакальчук вышла в свет после сообщения о разводе.