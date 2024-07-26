В черном платье, без яркого макияжа: Татьяна Бакальчук неожиданно для многих вышла в свет после сообщения о разводе

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, которая всегда избегала светских мероприятий, неожиданно для многих посетила одно из них. Предприниматель была в черном платье и без яркого макияжа.

На появление Бакальчук по случаю возрождения известного ресторана обратил внимание сайт Woman.ru.

Издание отмечает прекрасный внешний вид Бакальчук. Бизнесвумен выбрала для выхода черное платье, небольшую сумку. Волосы были аккуратно уложены. Никаких крупных украшений на Татьяне не оказалось.

Журналисты окружили Бакальчук, но Татьяна поспешила занять столик и отказалась от комментариев. Издание подчеркивает, что раньше она избегала светской жизни – изменения произошли после того, как она объявила о разводе.

Ранее знакомый Бакальчук рассказал, что Татьяна влюбилась. Так он прокомментировал конфликт предпринимательницы с мужем Владиславом.

На этой неделе он рассказал, что жена ушла из дома и связалась с непонятной компанией. Позже Татьяна объяснила, что уход связан с ее желанием развестись.