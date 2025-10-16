Жена забила тревогу: Иван Дорн не стесняется ходить при 11-летней дочери и 10-летнем сыне без одежды

Украинский певец Иван Дорн дал интервью журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории России). Во время беседы артист признался, что не стесняется ходить дома перед двумя несовершеннолетними детьми без одежды.

По словам Дорна, ему нравится чувствовать себя свободным. Что касается 11-летней дочери и 10-летнего сына, то Иван не видит в своем поведении ничего страшного. Он считает, что это никак не отразится на детской психике.

Дудь*, известный своими свободными взглядами, не смог здесь поддержать певца. Журналист раскритиковал Дорна за такую привычку. Точно такое же отношение к происходящему и у супруги Ивана. Она попросила его воздержаться от появления без одежды перед детьми, особенно перед дочкой.

Ранее сообщалось, что Дорн после отъезда из России отказался от своих песен на русском языке. Он стал перепивать их на мове.

*признан иноагентом на территории России