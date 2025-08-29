Уехавший из России Иван Дорн начал перепевать свои песни на украинском языке

Певец Иван Дорн после отъезда из России отказался от своих песен на русском языке и начал их перепевать на украинском. Недавно он публично исполнил новую версию трека «Стыцамэн». Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Несколько лет Иван Дорн активно выступал на российской сцене, выпускал песни, участвовал в съемках ТВ-передач. Однако после начала СВО он предпочел уехать за границу и перестать давать концерты для поклонников из России. Впрочем, карьера в эмиграции пошла на спад. Сейчас о некогда популярном артисте практически ничего не слышно.

Впервые за долгое время Ивана встретил на улице в Варшаве уличный музыкант из Беларуси Иван Абрамов. Он снимает короткие видео, в которых поет для прохожих. Так, он подошел к Дорну и спросил, какая у него любимая песня, чтобы ее исполнить. Артист растерялся и сначала решил поинтересоваться – откуда незнакомец с гитарой и почему говорит на русском. Узнав, что Абрамов из Беларуси, Дорн стал разговаривать с ним на украинском языке и предложил спеть его песню.

Напомним, что в марте 2025 года Ивана Дорна объявили в розыск на Украине. Причиной послужило то, что он оказался в списке уклонистов ВСУ.

