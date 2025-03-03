Жена Юры Борисова устроила фотосессию своим туфлям на «Оскаре» и стала мемом

Жена актера Юры Борисова Анна Шевчук стала звездой соцсетей после прошедшего «Оскара». Она решила сфотографировать свои туфли на красной дорожке премии, но не учла, что рядом с ней велась съемка интервью.

В Сети распространились кадры, как Анна в белом платье длины макси ищет красивый ракурс, чтобы заснять свои «лодочки». Фотосессия супруги звезды «Аноры» проходила прямо на заднем плане трансляции одного из каналов. Журналистка брала интервью у одной из актрис, но все внимание зрителей приковала Шевчук позади них.

Пользователи умились поведению жены Борисова и отметили, что понимают ее, ведь многие мечтают попасть на «Оскар» и сфотографироваться на дорожке.

Напомним, что Анна пришла на церемонию вместе с мужем, который был номинирован в номинации «Лучший актер второго плана». Однако победу Юра все-таки не одержал. Зато фильм «Анора», в котором он снялся, забрал аж пять наград, включая «Лучший фильм».

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