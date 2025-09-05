Жена Янковского защитила ремейк фильма «Москва слезам не верит» с его участием

Жена Ивана Янковского защитила ремейк фильма «Москва слезам не верит» с его участием. Слова Дианы Пожарской передает «Абзац».

Осенью 2025 года состоялась премьера сериала Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит». Режиссер переосмыслил культовый советский фильм и столкнулся с критикой. Так, например, Раиса Рязанова назвала «преступлением» попытку переснять проект Владимира Меньшова. В беседе с журналистами Диана Пожарская заступилась за ремейк, в котором принял участие супруг.

Диана согласна с тем, что не стоит переснимать культовые фильмы, однако, по ее мнению, существуют исключения.

«Я знаю, что многие возрастные актеры сейчас критикуют ремейки. Они имеют на это право, они опытнее. Я считаю, что снимать ремейки не нужно, но есть особые случаи. Когда режиссер талантлив и у него зародилось желание переснять картину в новом прочтении по мотивам легендарного кино, то почему бы и нет?» — высказалась актриса.

Жена Ивана убеждена: если режиссер берется за ремейк, значит, он должен ответственно и аккуратно отнестись к своей работе. По ее мнению, Крыжовников справился с поставленной задачей.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков предположил, что Андрей Бурковский вернется к съемкам благодаря сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит». Подробности читайте в материале сайта «Страсти».