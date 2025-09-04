«Москва слезам не верит»: какую роль сериал Крыжовникова сыграл в карьере Бурковского

В сентябре 2025 года состоялась премьера сериала Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит». Режиссер переосмыслил советский фильм и показал, как менялись люди после 90-х годов. В его проекте снялись Иван Янковский, Марина Александрова, Андрей Бурковский, который уже несколько лет проживает в США и почти не снимается в России. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков предположил, что после сериала Крыжовникова актер сможет приступить к новым съемкам. По мнению эксперта, режиссер раскрыл Андрея с другой стороны.

«Хочется напомнить, что, помимо комедийной работы в «Даешь молодежь», у него заметная драматическая роль в сериале Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». После этого у актера случился «Медиатор», поэтому участие в сериале «Москва слезам не верит» — нормальное развитие для его карьеры. После сериала он сможет приступить к новым работам. Уверен, Крыжовников знает актерский потенциал Бурковского и сможет его раскрыть с другой стороны», — высказался кинокритик.

Голубчиков считает, что проект Крыжовникова является значимым. По словам эксперта, в конце 80-х у Владимира Меньшова, режиссера советского фильма, спрашивали про возможное продолжение. Уже тогда все задумались про сиквел к культовой истории.

««Москва слезам не верит» был значимый фильм для Владимира Меньшова. Он взялся за поколенченскую драму. Он поставил почти невыполнимую задачу Ирине Муравьевой и Вере Алентовой сыграть девушек разного возраста — в данном случае Крыжовников не замахивается на такой уровень. Может, он не смог найти актрис, способных справиться с этой задачей. Может, Крыжовников не ставил для себя такую цель. Но это точно не проходной сериал! В случае со сценарием Крыжовникова — попытка посмотреть на поколение, проследить время перемен. Здесь показана страна после лихих 90-х, когда она начала жить по-новому. Интересный взгляд на поколение сквозь призму времени, недалекого для нас», — заявил кинокритик.