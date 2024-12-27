Жена Янковского решила продать гардероб более чем на 1 миллион рублей

Российская актриса Диана Пожарская решила распродать свои поношенные вещи стоимостью более 1 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Супруга Ивана Янковского разместила на ресейл-платформе 36 предметов одежды и аксессуаров от известных мировых марок. Самой дорогой вещью в гардеробе Пожарской оказалась сумка стоимостью 283 тысячи 900 рублей.

Общая цена за одежду артистки составила 1,375 миллиона рублей.

Актриса замужем за коллегой Иваном Янковским. Звезды скрывали свои отношения, хотя слухи об их романе появились еще в 2020 году, однако пара отказывалась что-либо комментировать. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом фанатам лишь через год. В годовщину свадьбы супруги выложили в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.

Пара растит трехлетнего сына. Влюбленные назвали наследника в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.

Ранее актер Никита Кологривый забрал обратно свои слова о таланте Ивана Янковского.