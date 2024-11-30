«Это не я был»: Никита Кологривый забрал обратно свои слова о таланте Ивана Янковского

Актер Никита Кологривый высказался о скандалах со своим участием. В частности, он опроверг критические высказывания в адрес коллег по цеху. Звезда «Слова пацана» отказался от слов про актерские данные Ивана Янковского.

Кологривый высоко оценил талант Янковского, с которым вместе сыграл в сериале Жоры Крыжовникова.

«Янковский очень профессиональный актер. Там все нарезали, это не я был», — признался Никита в шоу «Что было дальше?».

Прокомментировал артист и скандал со своим участием на программе «Закрытый показ». СМИ писали, что Кологривый поругался с ведущим Александром Гордоном и покинул студию. По словам Никиты, ему сказали, что он едет на интервью, на котором будут обсуждать фильм. Но потом он понял, что оказался на ток-шоу.

Весной Кологривый раскритиковал Ивана Янковского за его актерские способности. Артиста возмутило, что коллега по цеху не проходил кастинг в «Слово пацана», хотя его роль якобы могли сыграть другие ребята. Также Никита сравнил Ивана со знаменитым дедом и отметил, что молодой человек не сможет переплюнуть родственника в актерском мастерстве.

Напомним, недавно артист побывал на премии журнала, где присутствовали его коллеги по сериалу. Однако Никита их проигнорировал и прошел мимо.