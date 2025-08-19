«Перелом в двух местах, пишет заявление в полицию»: любовник Полины Дибровой пострадал после нападения жены

Предполагаемый любовник Полины Дибровой вышел на связь после жестокого нападения жены. В беседе с Woman.ru Роман Товстик заявил, что получил перелом и готовится писать заявление в полицию на пока еще законную супругу.

Недавно Катя Гордон, представляющая интересы Елены Товстик, рассказала о скандале, произошедшем между ней и изменившим мужем. По словам адвоката, Роман Товстик якобы приехал в дом к жене с друзьями и вывез двоих детей. Любовник Полины Дибровой утверждает, что пострадал в ходе потасовки с супругой. Информацию о травме бизнесмена подтвердила его представитель.

«Есть перелом в двух местах, завтра предстоит операция. Роман сейчас пишет заявление в полицию. К сожалению, все попытки общаться спокойно закончились плачевно», — сообщила она.

Сам Роман Товстик также вышел на связь из больницы и заявил о нападении жены. Предприниматель пожаловался на боли в ноге и заявил, что врачи рекомендовали ему носить гипс как минимум шесть недель.

«Я перевозил свою музыкальную студию, очень тяжелую. Тут зашла жена, начала орать, кидаться, толкнула меня. Я пошатнулся, подвернул ногу и что-то хрустнуло, видимо сломалось. Я не могу наступать на ногу очень больно», — поделился предполагаемый любовник Полины Дибровой.

Если Роман Товстик действительно обратится в полицию, то у его супруги могут возникнуть серьезные проблемы. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Заявление бизнесмена уже успела прокомментировать Катя Гордон. Юрист утверждает, что мужчина сам повредил себе ногу. Адвокат Елены Товстик также обвинила ее супруга во лжи.

«Вот Ромка ровно через 30 секунд как впопыхах себе на ногу уронил предмет, который продолжает переть из дома. <…> Ложь и про лестницу, и про тяжелое его состояние. Если пуп надорвет, знайте: потому, что вещи тащил, а не потому, что Лена его избила», — заявила Катя Гордон.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибров готовятся к разводу из-за измены модели. Избранником жены шоумена оказался Роман Товстик, который женат и воспитывает шестерых детей.

Ранее предполагаемый любовник Полины Дибровой ответил на обвинения в похищении детей: «Маразм крепчает».