Жена Вячеслава Манучарова улетела в США, оставив актера с детьми в России. Об этом стало известно в программе «Судьба человека».

Актер Вячеслав Манучаров рассказал, что начало СВО породило немало конфликтов в его семье. Самым значимым стал скандал с его женой Дорой Надеждиной. Она является гражданкой США и после начала конфликта женщина приняла решение уехать из страны вместе с детьми.

Манучаров рассказал, что решение она приняла без него.

«Я узнал об этом постфактум. Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что супруга с детьми пытается пересечь границу Российской Федерации и уехать в Нью-Йорк. Нужно ваше разрешение», — рассказал он.

В итоге разрешение на выезд из страны актер не дал, а когда он приехал в аэропорт, то увидел только детей.

«Я попытался связаться с Дорой, но она не ответила на звонок. Я поехал в аэропорт. Самолёт должен был вылететь в 23:30, но я приехал только в 23:40, понимая, что они уже улетели. Мои дети сидели в аэропорту», — рассказал он.

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