«Мы чистили свои организмы»: родившая на днях жена певца Данко рассказала о беременности

11 сентября 55-летний певец Данко (Александр Фадеев) стал отцом в третий раз — у артиста и его 35-летней жены, диджея и дизайнера Марии Силуяновой, родился сын. В личном блоге супруга музыканта рассказала том, как прошла ее беременность.

Данко и его избранница до последнего скрывали от общественности беременность девушки. 11 сентября исполнитель хита «Московская ночь» сообщил, что у них с женой родился сын. Теперь Мария Силуянова вышла на связь с подписчиками в соцсети и поделилась подробностями о течении беременности.

Супруга певца призналась, что они с Данко давно планировали пополнение в семье. По словам Марии Силуяновой, во время беременности она чувствовала себя хорошо и поправилась всего на 1 кг.

«На самом деле моя беременность прошла очень легко! Не было токсикоза от слова совсем! Прибавка в весе за все 9 месяцев — плюс 1 кг. В роддоме сказали, мне премию дадут за такую прибавку, а все потому, что беременность была долгожданная и запланированная», — рассказала жена Данко.

Мария Силуянова отметила, что они с мужем основательно готовились к рождению ребенка и «предварительно чистили свои организмы». Девушка добавила, что при соблюдении всех правил беременность пройдет легко.

«Мы предварительно чистили свои организмы, поэтому и токсикоза, и набора веса, и никаких левых предпочтений и вредных хотелок в еде не было. В общем, если соблюдать все правила, то беременность будет легкой и самой счастливой!» — подчеркнула Мария Силуянова.

Напомним, Данко и Мария Силуянова вместе с 2018 года, но предложение своей возлюбленной артист сделал лишь в конце 2023 года. В январе этого года пара поженилась.

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