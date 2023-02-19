16:37, 19 февраля 2023
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Жена Вячеслава Малежика хотела уйти из жизни из-за болезни музыканта
Жена музыканта Вячеслава Малежика планировала уход из жизни из-за болезни супруга.
Фото: Starface
Татьяна, жена Вячеслава Малежика, раскрыла секрет — в 2017 году она хотела уйти из жизни. Дело в том, что девушка сильно переживала из-за болезни супруга — инсульт.
Татьяна понимала, что артисту не удастся полностью восстановиться. Тяжелое состояние захватило ее на два года. Она призналась, что у нее были суицидальные мысли.
Однако супруга Малежика осознавала, что принесет горе родным. Она обратилась к специалистам, которые помогли ей побороть депрессивные мысли.
Ранее мы писали, что эмоции Вячеслава Малежика после инсульта вышли из-под контроля.
Источник фото:Starface
Источник:НТВ, передача «Секрет на миллион»
Автор:Галина СьюТеги:
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